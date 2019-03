Gli artificieri dell’Esercito dell’11° Reggimento Genio guastatori di Foggia, unità specialistica alle dipendenze della Brigata “Pinerolo”, hanno effettuato le operazioni brillamento di due granate di artiglieria da 88 mm di fabbricazione inglese risalenti alla seconda guerra mondiale.

L’intervento, coordinato dalla Prefettura di Chieti, si è reso necessario a seguito del rinvenimento dei due ordigni durante i lavori di ampliamento di un’abitazione rurale. Una volta messe in sicurezza le granate sono state trasportate in una cava nelle vicinanze, dove sono state fatte brillare.



Per le capacità tecniche del proprio personale e dei mezzi che ha in dotazione, l’Esercitoè particolarmente attivo nel fornire il proprio contributo per gli interventi di pubblica utilità.

In particolare gli uomini del Genio grazie all’esperienza maturata nei teatri operativi ed alla loro spiccata connotazione “dual –use” operano a favore della comunità sia in caso di pubbliche calamità, sia con la bonifica dei residuati bellici ancora ampiamente presenti sul territorio