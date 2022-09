Trasporti pubblici, Miccolis: gratis per il primo mese a Potenza

POTENZA - «Per il mese di ottobre trasporti pubblici gratis per tutti a Potenza». Lo ha comunicato l’azienda Miccolis che da domani, sabato 1 ottobre, gestirà il trasporto pubblico locale nel capoluogo lucano. «Si tratta di una scelta che - è evidenziato nel comunicato - ha un duplice obiettivo: da un lato far conoscere la nuova organizzazione dei trasporti nell’area urbana e dall’altro incentivare i potentini all’utilizzo del trasporto pubblico locale che consentirebbe alla città di ridurre l’inquinamento e la congestione del traffico dovuto alla circolazione degli autoveicoli».

Il direttore generale dell’azienda pugliese, Aurelia Miccolis, ha inoltre evidenziato che «dalla lunga esperienza maturata nel corso degli anni in decine di comuni siamo consapevoli che, nonostante i numerosi pro dell’utilizzo dei mezzi pubblici, ci si scontra con un modello culturale individualista e caratterizzato da una sfiducia nei confronti dei servizi di trasporto pubblici che, d’altronde, spesso risultano poco efficienti ed inadeguati alle reali esigenze della collettività. Il nostro obiettivo resta quello di offrire alla città di Potenza un servizio capillare, moderno ed adatto a tutte le esigenze degli utenti, puntando ad una mobilità intelligente, pulita e senza sprechi. Certo è un obiettivo ambizioso ma non per questo - ha concluso - irragiungibile».