Sanità, il «San Carlo» rafforza il contingente ospedaliero

POTENZA - «Sono molto soddisfatto perché le azioni programmate dall’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza per rinforzare il contingente ospedaliero puntano a rendere più efficace l’offerta sanitaria». Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa della giunta lucana, l’assessore regionale alla sanità, Francesco Fanelli. «Al contempo, le stesse azioni - ha proseguito - contribuiscono a garantire lo stimolo necessario a tutti i dipendenti ospedalieri, in un tempo complesso in cui bisogna continuare a programmare azioni virtuose per abbandonare definitivamente la stagione critica e aprire un nuovo e positivo periodo per la Sanità della Basilicata. In tal senso - ha concluso Fanelli - va la strategia del concorso unico regionale: così diamo nuove opportunità ai giovani lucani».

Il direttore generale del San Carlo, Giuseppe Spera, ha evidenziato che «con l’assunzione di nuovo personale vogliamo rispondere, in maniera efficace e tempestiva, al cospicuo numero di utenti che si rivolge alla nostra struttura e usufruisce delle prestazioni erogate. Ottemperando a tutte quelle che sono le principali necessità dell’Azienda - ha proseguito - la gestione delle risorse umane diventa principio cardine per continuare a tracciare la strada verso un’Azienda sempre più a misura degli utenti, assicurando loro un elevato numero di professionalità mediche e di comparto.

In tale percorso si inseriscono gli avvisi per direttori di struttura complessa nelle discipline di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, di Chirurgia Generale e di Medicina interna del presidio ospedaliero di Melfi, quelli per direttori delle strutture di Urologia, Geriatria e Pneumologia dell’ospedale di Potenza, i concorsi unici regionali per arruolare dirigenti medici nelle discipline di Pediatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Patologia clinica, Ginecologia ed ostetricia, Anestesia e rianimazione, i concorsi aziendali per reclutare medici di Medicina interna e Neurologia e i concorsi unici regionali per arruolare personale Oss e tecnici sanitari di Radiologia medica. Questo impegno costante, che continuerà nei prossimi mesi con nuove procedure, è il segno tangibile della volontà aziendale di assicurare ai cittadini e a tutti i nostri lavoratori un ambiente sanitario e lavorativo dinamico, all’altezza delle esigenze di ognuno; l’Aor San Carlo - ha concluso Spera - si dimostra attenta e propositiva nell’intercettare e sviluppare possibilità concrete di crescita interna all’azienda e dell’intero territorio».