Maltempo: rischio sospensione treni su tratta Eboli-Potenza

POTENZA - Rete ferroviaria italiana ha predisposto un piano che prevede «cancellazioni di corse e una rimodulazione dell’offerta» dei treni domani, sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto, fra Eboli (Salerno) e Potenza, in caso «diventasse necessario» per un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Rfi ha sottolineato che «al momento, è ancora confermata la disponibilità della linea ferroviaria, ma i servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base all’evolversi delle condizioni meteo». L’azienda ha chiesto ai viaggiatori di "tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni in relazione alle condizioni meteorologiche. Oltre che attraverso gli annunci in stazione le informazioni saranno diffuse sui canali del Gruppo Fs Italiane».