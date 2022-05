POTENZA - «Entro il prossimo fine settimana» la giunta comunale di Potenza sarà completa con la nomina di due assessori in quota Fratelli d’Italia: lo ha annunciato stamani il sindaco, Mario Guarente (Lega), in occasione della presentazione delle iniziative per il Maggio potentino, organizzato per la festa patronale in onore di San Gerardo, il 30 maggio.

Lo scorso 26 febbraio, Guarente - eletto nel giugno 2019 alla guida della coalizione di centrodestra - ha nominato la sua seconda giunta, con sette assessori, senza la presenza di FdI. Anche in Regione Basilicata, il governatore di centrodestra, Vito Bardi (eletto nella primavera del 2019), ha nominato lo scorso 28 marzo una nuova giunta, la sua terza, con il ritorno di Fratelli d’Italia, che non appoggiava il Bardi-Bis, esecutivo questo rimasto in carica solo per 16 giorni.

«Tutti sanno - ha sottolineato Guarente - che nei partiti ci sono stati alcuni problemi, tra l’altro ordinari per la politica. Ora però sembra che siano stati superati e quindi nei prossimi giorni nominerò i due assessori di Fratelli d’Italia. Ed è in dirittura d’arrivo anche la scelta del nuovo presidente del consiglio comunale», incarico, dopo la fine del mandato di Francesco Cannizzaro (Noi con l’Italia), ricoperto da circa cinque mesi dal consigliere «anziano» Michele Beneventi. «Vorrei ricordare alla cittadinanza - ha concluso il sindaco - che le questioni politiche non hanno mai bloccato l’attività della macchina amministrativa».