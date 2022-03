Basilicata, rifatta la giunta, le parole di Bardi: «Centrodestra unito»

POTENZA - Sedici giorni dopo aver varato il suo Bardi-bis, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rifatto oggi la giunta regionale lucana di centrodestra, che registra il rientro di Fratelli d’Italia, esclusa dall’esecutivo nominato il 12 marzo scorso.

E’ stato lo stesso Bardi ad annunciare i nuovi assessori, che sono Alessandro Galella (attività produttive), Cosimo Latronico (ambiente) e Francesco Cupparo (agricoltura), che faceva parte del primo governo regionale. Sono stati confermati Donatella Merra (infrastrutture) e Francesco Fanelli (vicepresidente e delega alla sanità). Il primo marzo scorso Bardi aveva azzerato la giunta regionale, presentandone un’altra il 12 marzo, priva però di assessori di Fratelli d’Italia, con una scelta che aveva provocato forti frizioni nel centrodestra e la reazione dell’opposizione, con Pd e M5s che avevano presentato una mozione di sfiducia. in discussione nel pomeriggio di oggi in consiglio regionale.

Oggi Bardi ha accolto «con soddisfazione» la decisione di Lega, FdI e Forza Italia di «confermare la fiducia» nel presidente della giunta, al termine di giorni caratterizzati da "un dibattito interno franco e diretto», con «momenti di analisi duri» ma conclusi con «una sintesi virtuosa». Secondo Bardi, il rientro in giunta di Fratelli d’Italia con «due nomi nuovi" garantirà «stabilità governativa e continuità amministrativa». Inoltre, Bardi ha sottolineato il «grande senso di responsabilità di Forza Italia» e lo «spirito costruttivo" manifestato dalla Lega.