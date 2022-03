Pandemia e crisi: l'Università della Basilicata mette a disposizione due borse di studio

Per venire incontro alle esigenze degli studenti iscritti all’Università della Basilicata alle prese con le difficoltà causate dalla pandemia e dalla recente crisi economica, saranno pubblicati due bandi pubblici destinati a disabili e a chi vive una condizione di disagio economico: lo ha annunciato il presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Basilicata (Ardsu), Antonio Zottarelli.

I due avvisi pubblici - è scritto in una nota dell’ente - saranno finanziati con «risorse economiche trasferite dalla Regione Basilicata» e saranno diretti alla «rimozione degli ostacoli che si frappongono alla regolare fruizione e corretto esercizio dell’attività didattica».

L’Ardsu, inoltre, ha avvisato che sarà pagata entro il 31 marzo la seconda rata delle borse di studio nei confronti di 400 studenti iscritti all’Università degli studi della Basilicata, per un importo complessivo di oltre 537 mila euro.