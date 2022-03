La Giornata mondiale del lavoro sociale nel comune più piccolo della Basilicata

POTENZA - «Co-costruire un nuovo modello eco-sociale: non lasciare indietro nessuno» è il progetto presentato stamani a Potenza in occasione della Giornata mondiale del lavoro sociale. Questo evento, spiega il presidente dell’Ordine degli assistenti sociali Giuseppe Palo, «quest’anno ha promosso il tema dell’eco sociale "perché nessuno resti indietro". Noi lo abbiamo declinato in chiave lucana, immaginando un percorso da far fare ai nostri colleghi che ci accompagnerà ad una analisi del territorio, alla condivisione con tutti gli oltre 500 iscritto al nostro ordine su un tema che abbiamo voluto sentire più nostro».

Il progetto sul lavoro sociale coinvolgerà, il prossimo 2 aprile, «la comunità più piccola della Basilicata, quella di San Paolo Albanese (Potenza) - 226 abitanti dall'ultimo censimento - che ha molto da dire sui temi dell’eco scoiale perché è una realtà che già da sola parla di inclusione sociale vuoi perché è piccola, vuoi perché ha una storia di immigrazione al contrario» ha concluso Palo.