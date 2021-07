Covid: in Basilicata 18 positivi su 611 tamponi esaminati

POTENZA - Diciotto dei 611 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: il dato è stato reso noto dalla task force regionale. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 22 persone ma nessuna di loro è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 558.



Ieri sono state effettuate 5.800 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 338.158 (61,1) per cento): coloro che hanno avuto anche la seconda sono 227.360 (41,1 per cento).