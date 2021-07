Tifoso investito nel Potentino: messa in prova per 18 ultras

POTENZA - Il gip di Potenza Valentina Rossi ha disposto la messa in prova ai servizi sociali per 18 tifosi della Vultur Rionero (Eccellenza lucana) coinvolti negli incidenti che il 19 gennaio 2019, nei pressi di Vaglio Basilicata (Potenza), portarono alla morte di Fabio Tucciariello, di 39 anni, investito dall’auto guidata da un tifoso del Melfi, Salvatore Laspagnoletta, condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale.

Per un’altra ventina di tifosi della Vultur Rionero la decisione sulla messa in prova dovrebbe essere presa il prossimo 28 settembre.

Laspagnoletta - che era in auto con altre due persone - investì Tucciariello e altri tre tifosi della Vultur Rionero - che quella domenica avrebbe dovuto giocare sul campo del Brienza. Nel corso delle indagini, la Polizia arrestò una trentina di tifosi della Vultur Rionero, accusati di aver messo in atto un assalto a un corteo di automobili di tifosi melfitani, tra cui quella di Laspognoletta, che stavano andando a seguire la gara sul campo del Tolve.