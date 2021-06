Potenza, arrestato Amara, obbligo dimora Capristo. In carcere anche un poliziotto

La Procura di Potenza ha disposto numerose misure cautelari, tra carcere e domiciliari, collegate all'inchiesta che riguarda l'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, e l'avvocato siciliano Pietro Amara, e in carcere è finito perfino un poliziotto, Filippo Paradiso. Capristo è stato sottoposto a obbligo di dimora, carcere ad Amara. Arresti domiciliari per l'avvocato tranese Giacomo Ragno. L'indagine riguarda presunti favori chiesti e ottenuti da Capristo in collegamento con l'ex Ilva di Taranto.