Rionero in Vulture, al Crob concluso complesso intervento rimozione carcinoma al colon

E’ stato eseguito nel Crob (Centro di riferimento oncologico) di Rionero in Vulture (Potenza) «un complesso intervento chirurgico di asportazione di un carcinoma al colon con plurime metastasi epatiche sincrone, reso possibile grazie alla partecipazione dei medici dell’ospedale San Carlo di Potenza, gli unici in regione formati nel trattamento chirurgico delle patologie del fegato».

Lo ha reso noto la direzione strategica dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza. L’intervento è stato realizzato in due fasi (la resezione al colon e le resezioni epatiche)e il paziente «è attualmente ricoverato, conducendo un regolare decorso post-operatorio nel Crob».

Si tratta di «un importante risultato - è scritto in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del San Carlo - raggiunto che conferma quanto la collaborazione tra ospedali e aziende sia fondamentale per assicurare adeguate cure ai cittadini lucani, affinché la migrazione sanitaria verso altre regioni sia sempre meno un obbligo e, invece, cominci a diventare una opportunità quella di invertire la rotta rendendo più attrattivo il servizio sanitario della Basilicata nel suo complesso».