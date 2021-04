Basilicata si candida come hub italiano per l’Idrogeno, tanto nella produzione che nello stoccaggio

POTENZA - «Proporrò nella prossima seduta della giunta regionale il programma di implementazione del Centro nazionale di alta tecnologia ambiente ed energia dove coniugare la ricerca scientifica con la ricerca applicata, in una regione che presenta tutte le condizioni ottimali per lo sviluppo di alta tecnologia che utilizzi in maniera sostenibile le risorse di cui siamo ricchi, dall’acqua al petrolio, dai parchi all’agricoltura, senza disperdere l’identità del paesaggio lucano».

Così, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l'assessore regionale all’Ambiente Gianni Rosa, a margine di una riunione: «È già il secondo incontro che effettuiamo sulla possibilità di un hub per l’idrogeno in Basilicata - ha spiegato l'assessore - viste le potenzialità della nostra regione sia per la produzione che per lo stoccaggio dell’idrogeno».

«In questo incontro, al quale ha partecipato anche la Sel - ha concluso Rosa - abbiamo analizzato più nel dettaglio le possibilità di produzione sia dell’idrogeno grigio che del blu e soprattutto del verde, potendo la Basilicata contare sul gas naturale a bocca di pozzo dalle ditte esercenti l’attività estrattiva, in un’ottica più ampia che comprende la sperimentazione nel campo delle rinnovabili. Vogliamo coniugare questi temi con le altre grandi risorse della regione. In altre parole non vogliamo fermarci alle possibilità dell’idrogeno».

In una dichiarazione, il sen. Salvatore Margiotta, ha detto di «sostenere senza esitazioni l'invito che i consiglieri regionali del Pd Cifarelli e Pittella hanno inviato al Presidente della Regione, Bardi: si lavori con urgenza e serietà alla candidatura della Basilicata, affinché riesca ad ospitare uno dei sette Centri di alta tecnologia sull'idrogeno, previsto dal Pnrr».

Secondo il parlamentare, «l'hub per l’idrogeno in Basilicata significherebbe una grande opportunità di sviluppo e di riconversione industriale. Altre Regioni hanno già attivato le procedure, è bene quindi che - ha concluso - la Regione Basilicata si attivi immediatamente».