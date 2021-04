Covid, terzo detenuto da Melfi ricoverato a Malattie Infettive al San Carlo di Potenza

POTENZA - Continua l'emergenza per i detenuti positivi al Covid del carcere di Melfi: come annunciato dalla Gazzetta dopo il focolaio con 52 persone infette nella struttura penitenziaria, arriva all'ospedale San Carlo di Potenza un terzo detenuto in attesa di sapere in quale reparto sarà ricoverato. L'uomo è assistito in area contumacia del Pronto soccorso, piantonato da due agenti di polizia penitenziaria.

Dopo alcune ore di attesa, il detenuto è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del nosocomio lucano.