Covid in Basilicata, cresce curva contagi (+212) e tasso di positività (12%): altri 4 morti

POTENZA - In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.773 tamponi molecolari: 212 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 201 appartengono a residenti in regione. Il tasso di positività sale al 12%.

Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri quattro decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 462.

Sono 179 (come ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo dieci (come ieri) in terapia intensiva, tre all’ospedale San Carlo di Potenza e sette al Madonna delle Grazie di Matera. Con 158 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.781 (4.602 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 14.802.

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 292.205 tamponi molecolari, 269.101 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 172.967 persone.