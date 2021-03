Covid in Basilicata, sale curva contagi (+158) e indice positività (12%): registrati altri due decessi

POTENZA - In Basilicata (zona arancione) ieri sono stati analizzati 1.324 tamponi molecolari: 158 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 145 appartengono a residenti in regione. L'indice di positività in Basilicata sale quindi all'11,9%.

Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi (residenti una a Francavilla in Sinni e l’altra a Satriano di Lucania) e sono state registrate 89 guarigioni di residenti in Basilicata

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.523, di cui 4.339 in isolamento domiciliare. Sono 13.997 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 429 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 184: a Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 34 in Pneumologia, 11 in Medicina d’urgenza, 19 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 36 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 14 nel reparto di Medicina interna Covid e 9 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 280.729 tamponi molecolari, di cui 258.770 sono risultati negativi, e sono state testate 168.149 persone.