Covid, strage in Casa per anziani: arrestati titolari struttura nel Potentino. «Fecero morire 22 anziani»

Con le accuse di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci, i Carabinieri del Nas di Potenza e della Compagnia di Viggiano (Potenza) hanno arrestato i due soci titolari di una casa alloggio per anziani di Marsicovetere (Potenza). I particolari dell’operazione «Casa Covid», coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 12 nel Tribunale del capoluogo lucano.

Notizia in aggiornamento