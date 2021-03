Covid Marsicovetere, epidemia colposa e 22 morti in casa per anziani: 2 arresti

POTENZA - La casa alloggio per anziani di Marsicovetere (Potenza), al centro dell’operazione dei Nas «Casa Covid», fu posta sotto sequestro dai Carabinieri del Comando provinciale di Potenza lo scorso 2 ottobre. Nel pieno della seconda ondata, il provvedimento preventivo fu disposto dalla Procura del capoluogo lucano dopo che in due giorni furono registrati quattro decessi per Covid di persone che erano ospiti della struttura. In quel momento, in totale i positivi erano una trentina, alcuni dei quali furono poi trasferiti in altre strutture.

Per i due soci titolari, stamani i Carabinieri del Nas e della Compagnia di Viggiano (Potenza) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.