Potenza, scontro frontale tra 2 auto: 3 i feriti, uno è incastrato tra le lamiere

POTENZA - Scontro frontale tra due auto sulla strada provinciale 5 Potenza-Pignola: 3 le persone rimaste ferite a bordo di una Polo e una Fiat Punto, tra queste una è rimasta incastrata tra le lamiere di una vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarla. I 3 feriti poi sono stati soccorsi da 3 ambulanze e sono stati trasportati d'urgenza al San Carlo di Potenza. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'impatto oltre al 118 e i pompieri, anche i carabinieri della stazione di Tito che stanno effettuando i rilievi del caso. Circolazione chiusa lungo il tratto e traffico in tilt.