Sequestra e maltratta madre e sorella: arrestato 21enne nel Potentino

POTENZA - Con le accuse di sequestro di persona e maltrattamenti contro la madre e la sorella, a Paterno (Potenza) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni.

In seguito a una telefonata al 112, i militari dell’Arma sono intervenuti dopo che il giovane aveva minacciato di morte la madre che, insieme alla figlia, ha poi cercato di fuggire, non riuscendoci perché il giovane aveva chiuso a chiave dall’interno la porta di casa e rifugiandosi in un’altra stanza. Inoltre il 21enne ha danneggiato diversi suppellettili dell’abitazione. All’arrivo dei Carabinieri, il giovane ha lasciato andare la madre e la sorella ed è stato poi arrestato.