Covid 19 Basilicata, pressione ospedaliera sotto controllo

POTENZA - In Basilicata, zona gialla, con l'Rt a 0,63, continua a essere sotto controllo la pressione sugli ospedali: i dati sui pazienti con il covid ricoverati al San Carlo di Potenza e al Madonna delle Grazie di Matera restano infatti molto al di sotto della soglia d’allerta.

In particolare, il report dell’Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) aggiornato a ieri evidenzia che la Basilicata fa registrare il due per cento dei posti occupati in terapia intensiva, rispetto alla soglia d’allerta fissata al 30 per cento. Per quanto riguarda l’area «non critica», l’occupazione da parte dei pazienti covid è pari al 20 per cento rispetto alla soglia d’allerta del 40 per cento.

Sfiorano invece quota ventimila le dosi di vaccino anti-covid finora somministrate in Basilicata: secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 8.02, finora ne sono state inoculate 19.987, il 73,4 per cento delle 27.225 consegnate alle aziende sanitarie lucane.