Potenza, parte un colpo mentre pulisce l'arma e si ferisce all'addome: è fuori pericolo

Un uomo di 55 anni è stato ricoverato la sera della Vigilia di Natale per una ferita d'arma da fuoco all'addome. Da quanto si è appreso, e stando alle dichiarazioni rese dalla vittima che non verserebbe in gravi condizioni, si tratterebbe di un incidente avvenuto nella sua abitazione, in contrada Botte..

L'uomo, secondo la ricostruzione, pare stesse pulendo un'arma, una pistola legalmente detenuta, quando è partito un colpo che lo ha raggiunto all'addome.

Soccorso da un'ambulanza dl 118 è stato trasportato al San Carlo di Potenza dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico: come già detto, non sarebbe in pericolo di vita perchè il proiettile non avrebbe provocato lesioni ad organi vitali. Il 55enne è ricoverato nel reparto di Chirurgia d'urgenza. Sull'episodio sono in corso indagini della Polizia.