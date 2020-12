Covid in Basilicata, cala ancora numero positivi (+87) su 1322 tamponi: un morto a Matera

POTENZA - cala ulteriormente il numero dei nuovi contagiati covid in Basilicata. Nelle ultime 24 ore, infatti, a fronte 1.322 tamponi processati, 87 sono risultati positivi e fra questi 73 residenti in Basilicata.

Nella stessa giornata è deceduta 1 persona residente a Matera e sono state registrate 108 guarigioni.

Inoltre, risultano guarite 1 persona residente in Puglia e in isolamento a Policoro, 1 persona residente in Umbria e in isolamento a Potenza e 1 persona residente e in isolamento in Puglia.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.855 (5.891 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 73 positività di residenti e si sottraggono 108 guarigioni di residenti e un decesso) di cui 5.746 in isolamento domiciliare.

Sono 3.563 le persone guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 214 quelle decedute (a cui si aggiungono 3 deceduti in Basilicata ma residenti in altre regioni). 109 le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 172.516 tamponi, di cui 160.536 risultati negativi