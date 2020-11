Maltratta la moglie davanti ai figli: un arresto a Pietragalla

POTENZA - - Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, a Pietragalla (Potenza), un uomo di 49 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.

L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma intervenuti dall’abitazione, dove c'erano anche due figlie minorenni, mentre, per motivi banali, stava inveendo contro la moglie. In precedenza, il 49enne aveva distrutto diversi oggetti e suppellettili della casa. Le indagini hanno poi accertato che l'uomo ha più volte minacciato di morte la donna.