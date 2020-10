Basilicata, didattica a distanza da domani nelle superiori: centri commerciali chiusi nel week end

POTENZA - Da domani, 23 ottobre, nelle scuole superiori della Basilicata almeno il 50 per cento degli studenti sarà interessato dalla didattica a distanza: lo stabilisce un’ordinanza pubblicata nella serata di ieri dal presidente della Regione, Vito Bardi. La Dad resterà in vigore fino al 13 novembre.

Nell’ordinanza, Bardi ha stabilito anche la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica, ad esclusione di generi alimentari, edicole, tabacchi, farmacie e parafarmacie.

L’ordinanza del presidente della Regione Basilicata prevede anche la sospensione degli sport di contatto e le attività di ballo. Le feste al chiuso o all’aperto sono vietate con l’eccezione di quelle collegate a cerimonie civili o religiose ma con un massimo di 30 partecipanti.

La stretta per cercare di contenere l’epidemia riguarda anche sagre e fiere, convegni e congressi. Le sale giochi e le sale slot dovranno chiudere dalle ore 21 alle 8 del giorno successivo; bar e ristoranti potranno operare dalle ore 5 alle 24 se hanno la possibilità di far consumare ai tavoli; dovranno chiudere alle 18 se privi di tavoli per le consumazioni. L'asporto sarà consentito fino a mezzanotte. Infine, è stato stabilito il divieto di accesso alle residenze per gli anziani, tranne eccezioni documentate.