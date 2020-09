Bella, schianto mortale con l'auto: muore 26enne

BELLA - Tragico incidente nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Bella. È accaduto lungo la strada che collega Bella-Muro a Bella (la provinciale 14 «Bellese») intorno alle 2.30.

Un’auto (Mercedes A 180) con a bordo cinque giovani è sbandata ed è finita contro un muretto a margine della carreggiata. Sul colpo è morto Walter Golia, 26 anni, giovane titolare di un negozio di ortofrutta a Bella, «L’orto di Walter». Tre degli altri ragazzi che viaggiavano nell’auto sono ricoverati in ospedale con ferite e fratture varie, un quarto giovane, per fortuna, è già rientrato a casa. I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno ancora accertando l’esatta dinamica dell’incidente. L’auto, come dicevamo, ha sbandato improvvisamente finendo la sua corsa contro il muretto. Tra le ipotesi al vaglio c’è l’alta velocità con cui procedeva il mezzo. I cinque avrebbero trascorso la serata a una festa, ma anche su questo aspetto i carabinieri sono ancora alla ricerca di riscontri.

Walter era molto conosciuto in paese: un ragazzo attento, diligente, apprezzato per i suoi modi gentili e il suo «savoir faire» sul lavoro. Walter aveva anche la passione per la recitazione: è stato uno dei protagonisti del film «Mineurs» di Fulvio Weltz, riscontrando un buon successo e catalizzando l’attenzione anche di altri registi e produttori. Ma non si è mai montato la testa puntando su un’attività commerciale che gli ha comunque riservato grosse soddisfazioni. In paese lo ricordano con affetto. Una giovane vita spezzata che provoca dolore in tutta Bella.