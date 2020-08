Rotonda, offerta ai turisti nel Pollino: dormi 2 notti, ne paghi una

ROTONDA - Due notti di soggiorno al prezzo di una. È l’appetibile offerta, della «Capitale del Pollino» ai suoi gentili ospiti, a partire dal 15 settembre fino al 31 dicembre 2020. L’iniziativa, dell’amministrazione comunale, rientra nel piano di rilancio del turismo, varato a vantaggio dell’economia locale – all’indomani del lungo lockdown, imposto dall’emergenza sanitaria.

L’offerta destagionalizzata arriva nei giorni in cui a Rotonda, e negli altri centri del Parco Nazionale, si registra il sold out. Un afflusso inatteso, fatto soprattutto di presenze di turisti provenienti da tutte le regioni italiane dalla Lombardia, al Lazio, la Sicilia oltre che dalla vicina Puglia.

«Stiamo provando a ripartire con azioni mirate alla promozione dell’area protetta e delle attività commerciali. Fra queste le strutture ricettive che hanno risentito particolarmente del lungo periodo di chiusura» – dice il sindaco Rocco Bruno. Per quanto riguarda l’accoglienza si è pensato di incentivare i flussi anche durante le stagioni autunnali e invernali proponendo il «prendi due e paghi uno».

«La misura sarà attuata per 4 mesi (esclusi i ponti e le festività) con un trattamento da B&B. Un pernottamento, a carico del visitatore, un altro a carico del Comune che verserà alle attività il corrispettivo», dice il primo cittadino.

Azione, si diceva, che rientra in una programmazione inserita nel Bilancio di Previsione che contempla altre agevolazioni per il settore imprenditoriale. In particolare gli esercizi, che hanno dovuto chiudere per il Coronavirus, saranno sgravati del cento per cento su Tari, Imu e Acqua, quelli rimaste aperte, ma che hanno subito decrementi di entrate, al 50%. Altre misure concrete saranno erogate con voucher per buoni spesa a favore dei cittadini.

Ciò per accompagnare, passo passo, la ripresa di tutto il territorio comunale, che sta registrando un incremento sostanziale di forestieri. Molto richieste le escursioni in trekking sui sentieri montani ma anche le visite nel borgo dove è stato recuperato il panoramico percorso Croci. Apprezzate ancora le peculiarità del Museo Naturalistico del Pollino, con l’amico «Zampa» (l’elephas antiquus del pleistocene) ed il Museo virtuale del Parco nel complesso monastico di S. Maria.

Il tutto in sicurezza – nel rispetto dei protocolli sanitari. Ivi comprese le manifestazioni in onore del re «fagiolo poverello» bianco e della regina «Melanzana rossa» – due prodotti dop che saranno celebrati degnamente dal Consorzio di valorizzazione rotondese nel mese di agosto.