Coronavirus in Basilicata, nessun nuovo contagio su 217 test «Quarantena per chi arriva da Paesi a rischio»

POTENZA - Anche oggi sono risultati tutti negativi i 217 test per l’infezione da Covid-19 effettuati in Basilicata. Dunque, con questo aggiornamento i casi di contagio in Lucania restano 3.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale «San Carlo» di Potenza sono ricoverate 3 persone: una residente in Basilicata e conteggiata nel totale dei lucani attivi, le altre due di nazionalità estera e provenienti da Stato estero. I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 2.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 371 guariti; 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata ed entrambe ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 41.973 tamponi, di cui 41.550 risultati negativi.

QUARANTENA PER CHI ARRIVA DA PAESI A RISCHIO - Obbligo di comunicazione, quarantena di 14 giorni per chi proviene dall’estero, «ad eccezione degli Stati europei espressamente indicati», e ripresa degli sport di contatto e di squadra».

Sono queste le principali novità dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, «per contrastare nuove ondate dell’epidemia da coronavirus».

Non è tenuto alla comunicazione chi proviene da Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

L’obbligo, è specificato, non si estende anche a chi proviene dalle altre regioni italiane. Alla persona entrata in Basilicata «sarà proposto il tampone rino-faringeo sulla base delle indicazioni nazionali. In caso di negatività al virus cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo, invece, la persona contagiata sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali Covid-19, fermo restando la permanenza domiciliare».

L'ordinanza «consente anche la ripresa degli sport di contatto e di squadra e integra le misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi simili».