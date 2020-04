Coronavirus in Basilicata, 9 positivi: 263 i casi in tutta la Regione. 13 i morti

POTENZA - La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 5 aprile, sono stati effettuati 130 test per l’infezione da Covid – 19. Di questi: 121 sono risultati negativi e 9 positivi. I casi positivi riguardano:

5 il comune di Matera;

1 il comune di Montescaglioso;

1 il comune di Moliterno;

1 il comune di Paterno;

1 il comune di San Giorgio Lucano.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 263 su un totale di 3061 tamponi analizzati. Ieri erano 255, ai quali vanno aggiunti i 9 positivi di oggi e sottratto un guarito.

Ai 263 positivi vanno aggiunte 13 persone decedute (4 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 1 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 Montemurro, 1 Pisticci), 12 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente in Basilicata i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere di Potenza e Matera sono 64 così suddivisi:

Azienda ospedaliera San Carlo (Potenza): malattie infettive 19, terapia intensiva 11, pneumologia 9; Ospedale Madonna delle Grazie (Matera): malattie infettive 18 e terapia intensiva 7.

Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

BASILICATA COME LA LOMBARDIA - Obbligo di mascherina per chi esce di casa in tutta la Regione. La proposta.

675 LE PERSONE FERMATE DURANTE I CONTROLLI - Le forze dell’ordine e la polizia locale hanno controllato ieri, in provincia di Potenza, 675 persone nell’ambito dell’attività avviata per far rispettare le ordinanze dell’autorità emesse per limitare il contagio.

Lo ha reso noto stamani la prefettura di Potenza, precisando che, in totale, 49 delle persone controllate hanno ricevuto sanzioni o denunce. Sono stati controllati anche 911 esercizi commerciali: il titolare di uno di essi è stato sanzionato, un altro è stato provvisoriamente chiuso.

Dal 30 marzo a ieri i controlli alle persone sono stati 8.510, quelli agli esercizi commerciali 9.469. Trecentoquarantaquattro persone fra quelle controllate sono state sanzionate, una è stata denunciata per false attestazioni. Degli esercizi commerciali controllati, cinque sono stati temporaneamente chiusi, mentre otto titolari sono stati sanzionati.

Dall’inizio dell’emergenza, le persone controllate nel Potentino sono state 23.302 (1.048 quelle sanzionate); gli esercizi commerciali controllati sono stati 27.400 e i titolari di 33 di essi sono stati sanzionati.