Coronavirus: da Milano a Potenza, allontanato avvocato dal Tribunale

POTENZA - Un avvocato, proveniente da Milano e giunto stamani a Potenza, è stato allontanato dal Palazzo di giustizia del capoluogo lucano personale di vigilanza, in relazione all’ordinanza del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Sarebbero stati - secondo quanto si è appreso - alcuni legali a segnalare al personale di vigilanza (che stamani ha indossato mascherine protettive per motivi precauzionali) la provenienza dell’avvocato. Sempre in mattinata è stata poi sospesa un’udienza, in quanto anche il giudice di pace proveniva dal capoluogo lombardo.