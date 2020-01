Università, Bardi: «Al via sinergie con Unibas su facoltà di Medicina»

POTENZA - «Con la Rettrice dell’Unibas, Aurelia Sole, abbiamo avviato un’ottima interlocuzione e un’ottima sinergia sull'istituzione della facoltà di Medicina in Basilicata, e abbiamo scritto ai Ministri della Sanità e dell’Università per chiedere un tavolo tecnico su cui discutere i dettagli di un progetto che intendiamo portare avanti, anche mettendo in campo nostre risorse». Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, nel corso della conferenza stampa di inizio anno che si è svolta stamani a Potenza.

Bardi ha poi spiegato che «entro la fine di questo anno sarà pronto un progetto, e solo successivamente possiamo procedere all’accreditamento: ora siamo in fase progettuale, e con l'Unibas porteremo avanti questa iniziativa, perché sono convinto che ci sia la volontà di tutti, anche dei Ministeri, di arrivare a una positiva conclusione e quindi alla nascita della facoltà di Medicina».