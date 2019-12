Scontro frontale sulla SS598 nel Potentino, muore 85enne

POTENZA - Un gravissimo incidente si è verificato lungo la Fondo Valle dell’Agri, all’altezza del bivio di San Chirico Raparo dove, in seguito ad un impatto frontale tra due auto, ha perso la vita un uomo. Si tratta di Giacomino Antonio Bencivenga, originario proprio di San Chirico Raparo, di 85 anni. Bencivenga viaggiava a bordo della sua auto quando si è scontrato con un’altra vettura.

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio di sabato e si è verificato nei pressi del bivio per Castelsaraceno. Ad essere coinvolte altre tre persone che erano a bordo di un’altra macchina. Fortunatamente i tre feriti hanno riportato solo qualche trauma e contusione e sono state trasportate al vicino ospedale di Villa d’Agri.

La scena che si è presentata davanti ai soccorritori era un ammasso di rottami informi per entrambe le autovetture in un impatto frontale. Uno schianto fatale per Bencivenga che era a bordo del suo piccolo fuoristrada quando, all’improvviso, è avvenuto lo schianto. La vettura per cause ancora da accertare ha impattato contro l’altra auto, una piccola utilitaria con a bordo tre ragazzi. Non c’è stato nulla da fare per l’ottantacinquenne. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata poi trasferita all’obitorio di Villa D’Agri. Sul posto per aiutare nei soccorsi anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per ricostruire la dinamica dello schianto. Purtroppo Bencivenga è l’ennesima vittima del lungo elenco di incidenti avvenuti lungo la fondovalle dell’Agri in tratti non molto distanti rispetto a quanto accaduto sabato pomeriggio. Proprio un anno fa (era dicembre 2018), solo per citarne uno, nei pressi di Missanello, aveva perso la vita un commerciante originario di Montesano sulla Marcellana e, poco tempo dopo, anche suo fratello rimasto inizialmente ferito.