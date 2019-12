Potenza, telecamere nascoste per superare quiz patente D, due denunce

Un «vero e proprio kit di ricetrasmissione audio-video», indossato da un 36enne che stava sostenendo l’esame per ottenere la patente D è stato scoperto a Potenza dalla Polizia stradale. Oltre al 36enne, sono stati denunciati anche due «suggeritori», provenienti dalla provincia di Caserta e identificati all’esterno della sede della Motorizzazione civile del capoluogo lucano, e il titolare di una scuola guida.

Il metodo scoperto prevedeva l’inserimento in un bottone della maglia del candidato di una microcamera che, in modalità wireless, trasmetteva all’esterno le immagini del computer usato per l’esame. Le risposte venivano poi comunicate attraverso un micro auricolare. La maglia e i dispostivi elettronici sono stati sequestrati.