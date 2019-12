Potenza, firmato accordo tra cc e patronato Epaca per tutela agroalimentare

POTENZA - Un accordo che «suggella la collaborazione tra l’Arma e la Coldiretti per la tutela e la difesa dell’agro-alimentare, un settore fondamentale per l'economia lucana». Così, stamani, a Potenza - nella prima iniziativa pubblica tenutasi nella rinnovata Caserma Lucania, nuova sede del Comando Legione Carabinieri Basilicata - il comandante, generale di brigata Rosario Castello, ha presentato ai giornalisti il Protocollo d’intesa sottoscritto con l’Epaca, il Patronato dell’organizzazione di categoria.

L’Epaca ("il secondo Patronato italiano per quantità, ma - hanno evidenziato il presidente e il direttore regionale di Coldiretti, Antonio Pessolani e Aldo Mattia - forse il primo per qualità") fornirà gratuitamente ai militari dell’Arma e alle loro famiglie servizi, assistenza e consulenza, anche per il settore della previdenza. L’accordo firmato oggi nel capoluogo lucano rientra nella convenzione approvata lo scorso 13 novembre dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nel suo intervento, il generale Castello ha ricordato l'impegno dei Carabinieri «per la lotta al caporalato, al lavoro nero e alle estorsioni nell’agricoltura: siamo vicini alla Coldiretti per difendere un settore che necessita di particolare attenzione». Pessolani e Mattia - insieme al responsabile regionale dell’Epaca, Giampiero Marotta - hanno poi sottolineato "il lavoro svolto dall’Arma, soprattutto nel Metapontino. Anche da parte nostra - hanno aggiunto i dirigenti della Coldiretti - si può ovviamente sempre fare di più, in particolare per le segnalazioni di eventuali campanelli d’allarme».

L’Epaca è presente in Basilicata con le sedi provinciali di Potenza e di Matera e con le sedi zonali di Lagonegro, Melfi, Venosa, Villa d’Agri (Potenza) e di Policoro e Rotondella (Matera).