Infrastrutture in Basilicata, Anas: al via sinergie e collaborazione

POTENZA - «Lo stato dell’arte delle infrastrutture lucane in gestione all’Anas» e «la sinergia e collaborazione con la Regione Basilicata che contribuisce anche con fondi propri» sono stati al centro di un incontro che si è tenuto stamani, a Potenza, tra il governatore Vito Bardi e l'amministratore delegato Massimo Simonini. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale lucana.

Nel comunicato è inoltre specificato che «tra i dossier discussi» c'è stata «la realizzazione dello spartitraffico sul tratto Calciano-Metaponto della strada 407 Basentana sul quale l'Anas ha riferito che l’11 novembre è avvenuta la consegna per il primo lotto; mentre per i prossimi mesi saranno consegnati ulteriori due lotti per un totale di 30 milioni di euro. Sulla realizzazione dei lotti sulla statale 658 Potenza-Melfi, l'Anas ha annunciato che entro 10 giorni da oggi i lavori riprenderanno».

Nel frattempo «si sta valutando - è scritto nella nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta regionale lucana - l'ipotesi di realizzare la terza corsia con l’ampliamento dell’attuale sede viaria. Per il 2020 per l’azienda di stato ci sarà la progettazione esecutiva e la pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori relativi strada statale 18 di Maratea. La Regione Basilicata ha chiesto di accelerare l’iter progettuale per il complemento della fondovalle del Sauro e l'adeguamento della strada statale 97 Laurenzana-Corleto Perticara per la quale via l’Anas ha assunto l’impegno di completare la progettazione finale entro il 2020».

Bardi e Simonini - secondo quanto reso nel comunicato - hanno annunciato «un programma di infrastrutture su l’intero territorio per un importo complessivo già stanziato di 500 milioni di euro. Da parte sua l’Anas si è detta disponibile ad aiutare la regione ad implementare le infrastrutture lucane».