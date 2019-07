Melfi, appalti pilotati per luci di Natale: revocato divieto di dimora al sindaco

POTENZA - Il gip di Potenza ha disposto la revoca della misura cautelare del divieto di dimora per il sindaco e per il presidente del consiglio comunale di Melfi (Potenza), Livio Valvano e Luigi Simonetti, coinvolti il mese scorso in un’inchiesta della Procura di Potenza, con l’accusa di turbata libertà degli incanti in relazione a un bando di gara per l’installazione delle luminarie natalizie.

L’inchiesta riguardava anche un imprenditore dell’Avellinese: secondo i pm, inoltre, ci sarebbe stato «un accordo corruttivo» fra un funzionario comunale e un altro imprenditore, accusati anche di «corruzione elettorale».