Potenza, scossa di terremoto di magnitudo 2.9

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 5.50 di oggi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia vicino Potenza. L’epicentro del sisma, ad una profondità di 16 km, è stato localizzato a 4 km dal capoluogo lucano e dalla città di Pignola. Scosse del genere vengono classificate come cosiddetti terremoto leggeri, rilevabili dai sismografi ma anche non necessariamente avvertiti dalla popolazione. In questo caso comunque non si registrano danni.