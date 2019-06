Balvano, cade dal tetto che sta riparando: muore operaio 52enne

Un operaio di 52 anni, Antonio Grieco, è morto a Balvano (Potenza) per le conseguenze di una caduta dal tetto di uno stabilimento dolciario dove stava effettuando lavori di manutenzione. Lo stabilimento oggi è chiuso per la festa patronale del paese lucano.

Secondo quanto si è appreso, l’allarme è stato dato da alcune persone che hanno visto l’uomo a terra. Quando sono intervenuti i soccorsi del 118, il 52enne era già morto: secondo i primi accertamenti del medico legale l’operaio presentava traumi e ferite in diverse parti del corpo. Le prime indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’incidente: altri accertamenti sono in corso per stabilire la causa della caduta.

Appresa la morte dell’operaio, il sindaco di Balvano, Costantino Di Carlo, ha sospeso i festeggiamenti patronali e ha proclamato il lutto cittadino. In una nota congiunta, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila-Uil hanno ribadito che «la sicurezza nei posti di lavoro si conferma come un’emergenza che non può essere ulteriormente tollerata e richiede misure ed azioni efficaci».