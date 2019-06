Unibas dichiara «guerra alla plastica»: borracce in alluminio per gli studenti

POTENZA - Con la consegna della prima borraccia di alluminio al presidente del consiglio degli studenti, Francesco Coviello, da parte del rettore e del direttore generale dell’Ateneo, Aurelia Sole e Giuseppe Romaniello, è cominciata nell’Università della Basilicata la «guerra alla plastica».

L’obiettivo - è scritto in una nota diffusa dall’Università - è «ridurre, se non azzerare del tutto, il numero di bicchieri e bottiglie usati dagli studenti». E’ stato calcolato che «sono in media 340 mila le bottiglie utilizzate negli spazi universitari di Potenza e Matera ogni anno: ma a breve saranno presenti delle fontanine di acqua, grazie alla collaborazione con Acquedotto Lucano, per riempire le borracce in alluminio che l’Ateneo distribuirà agli iscritti». Nei prossimi giorni, saranno tremila le borracce che saranno distribuite agli studenti.

«I Rettori italiani - ha spiegato Sole - a Udine hanno elaborato un manifesto per la sostenibilità ambientale negli Atenei, partendo quindi dalle università per promuovere l'educazione e la formazione che vada nella direzione dell’Agenda 2030. Anche noi abbiamo aderito al progetto 'plastic freè, scegliendo di partire dalle piccole abitudini quotidiane, evitando quindi di usare le bottiglie di plastica».