Maltempo, in Basilicata migliora la situazione, ora rischio ghiaccio

E’ in netto miglioramento la situazione del maltempo in Basilicata, dove, in queste ore, a cause delle temperature che restano di alcuni gradi sotto lo zero, il pericolo maggiore è rappresentato dalla presenza di ghiaccio.

La notte scorsa non ha nevicato né a Potenza né a Matera, ma su quasi tutte le principali strade della regione restano comunque in vigore i divieti di circolazione per i mezzi pesanti.