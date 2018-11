Una riunione presieduta dal Prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, «per fare il punto sulla situazione delle infrastrutture del territorio provinciale, in particolare ponti e viadotti per un aggiornamento di carattere generale». Si è svolta stamani nella prefettura potentina: «Dalla riunione - è spiegato in un comunicato - non sono emerse, al momento, situazioni di criticità che interessino la rete autostradale o statale».

I dirigenti dell’Anas, «nel rappresentare l’assenza di condizioni di particolare problematicità, hanno infatti reso nota la realizzazione di una banca dati informatica che consente di conoscere e monitorare costantemente la situazione delle stesse». Cagliostro, nel concludere la riunione, «ha assicurato il proprio impegno nell’informare il Governo delle istanze" poste dagli amministratori locali presenti alla riunione.