Venosa, tipografia in fiamme: ipotesi di incendio doloso

POTENZA - È quasi certamente doloso l’incendio che ieri pomeriggio ha danneggiato la tipografia «Il Gufo», in via Isabella Morra, a Venosa. L’attività commerciale si trova in una traversa della centralissima via Appia, in un condominio molto popolato, e, dunque, in una zona per nulla isolata. La tipografia è di proprietà di una cooperativa e proprio all’interno della compagine societaria si sta guardando nel dettaglio per cercare di capire se, per ipotesi, l’eventuale atto doloso possa essere stato indirizzato a qualcuno di loro. Le fiamme, sulle cui cause indagano le forze dell’ordine, sono divampate intorno alle 15: diramato l’allarme, sul posto si sono recati i Carabinieri della Stazione oraziana e i Vigili del Fuoco di Potenza. Si diceva della sospetta matrice dolosa: secondo quanto riferito da alcuni testimoni, infatti, pare che una persona sia stata vista aggirarsi nei paraggi della tipografia e poi andar via. Si tratta di sospetti, ipotesi, che dovranno ovviamente trovare conferma nelle indagini che si avvarranno ovviamente anche della relazione tecnica dei Vigili del Fuoco, i quali dovranno riferire se è stato trovato un punto di innesco e dove.

Il sospetto del dolo, va precisato, nasce dal fatto che l’ipotetico soggetto che avrebbe appiccato le fiamme era a conoscenza che uno dei dipendenti era in ferie, e che, dunque, in quel momento l’attività era chiusa. Ma anche perché l’autore avrebbe dimostrato di conoscere gli orari di apertura della stessa. Come detto, però, si guarda anche alla presenza di qualcuno tra i soci della tipografia la cui attività potrebbe essere finita nel mirino di talune persone a cui, evidentemente, la stessa potrebbe essere risultata indigesta. Per farla breve, potrebbe essersi trattato di un avvertimento, ma al momento si tratta solo di mere congetture. L’attività ha subito danni di una certa rilevanza, in corso di stima, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.