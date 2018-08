A Potenza presidio di 28 ex dipendenti Icl davanti alla Regione

Non c'è ancora una soluzione per gli ex 28 dipendenti dell’Istituto clinico lucano (Icl), per molti dei quali gli ammortizzatori sociali sono già terminati: per chiedere alla Regione una soluzione, è stato organizzato stamani a Potenza un presidio davanti alla sede dell’ente regionale.

«Ci era stata prospettata nei giorni scorsi - ha detto uno degli ex dipendenti - la possibilità di essere presi in carico dal Don Uva, e un incontro dovrebbe svolgersi domani: noi oggi vogliamo ravvivare il tutto e spingere questa altalena continua, altrimenti non si muove nulla e noi restiamo nel limbo. Vogliamo il nostro posto di lavoro, gli ammortizzatori sociali stanno per finire e molti di noi hanno famiglie monoreddito che arrivano a stento a pagare le bollette. Speriamo che l’incontro di domani sia positivo».