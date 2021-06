Bari, il Locus Festival si chiude con Andrea Laszlo De Simone nel piazzale della Basilica di San Nicola

Gran finale del Locus festival 2021, il 29 agosto a Bari nel piazzale della Basilica di San Nicola: Andrea Laszlo De Simone sarà live con l'Immensità Orchestra, per una data esclusiva nel sud Italia

Lo straordinario cartellone musicale del Locus (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio qui) si completa con uno speciale evento conclusivo, in una location inedita e suggestiva. Per l'occasione il Locus si allunga al 29 agosto e raggiunge il capoluogo pugliese, nella piazza della Basilica di San Nicola, cuore e icona della città di Bari.

Un evento che completa il già straordinario e ampio cartellone musicale del Locus festival 2021, caratterizzato dal concetto di “open-eyed music”. Sono più di trenta gli spettacoli previsti principalmente in Valle d'Itria a Locorotondo, con importanti appuntamenti anche nel Parco Archeologico di Egnazia, in piazza a Fasano, ed infine a Bari.

Alcuni dei concerti annunciati sono già sold-out in base agli attuali limiti di capienza (Frah Quintale, Venerus, C'mon Tigre e Toccafondo), per questo è vivamente consigliato l'acquisto in prevendita

I biglietti per il Gran Finale del 29 agosto sono ora disponibili tramite l'app DICE.fm e sul circuito TICKETONE.