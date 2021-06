«Paesaggio dopo la battaglia»: il nuovo tour di Vasco Brondi fa tappa anche nel Salento

Dopo la grande accoglienza ricevuta dall’album Paesaggio dopo la battaglia e il debutto direttamente sul podio dei dischi e dei vinili più venduti nella classifica FIMI GfK, Vasco Brondi è pronto a calcare i palchi per un nuovo tour estivo che lo porterà a esibirsi in alcuni degli scenari più suggestivi e incantevoli d’Italia a partire dal prossimo 27 giugno a Villa Torlonia – San Mauro Pascoli (FC).

“Finalmente si ricomincia a suonare” – scrive Vasco Brondi – “Nel nuovo tour proveremo a dare una colonna sonora a questo Paesaggio Dopo La Battaglia, al rivedersi finalmente al di là degli schermi, in anfiteatri, parchi, periferie, castelli, in riva al lago e sul lungomare, in provincia e in montagna. Ci ritroveremo attorno a questo nostro rito contemporaneo dopo avere custodito il fuoco per un anno. Sarò sul palco con violoncello e pianoforte, chitarra elettrica e sintetizzatori, cassa dritta, percussioni, cori sacri e canzoni piene di battaglie intime e collettive: quelle dell’ultimo disco, alcune dei dischi precedenti, poesie sconosciute e cover stravolte per l’occasione. Il concerto andrà dal silenzio al fragore. Dalle sole parole, a parti più orchestrali e distorte. Siamo qui per rivelarci e non per nasconderci.”

Sul palco con Vasco ci saranno Andrea Faccioli Cabeki (Le Luci Della Centrale Elettrica/Baustelle) alle chitarre e ai cori, Andrea Pesce (Tiromancino) al pianoforte e ai cori, Daniela Salvoldi (Le Luci Della Centrale Elettrica/Gianmaria Testa) al violoncello, Simone De Filippis ai synth, moog, elettronica e ai cori, e Niccolò Fornabaio (Vinicio Capossela/The Assyrians) alla batteria e alle percussioni.

Non solo tour: Vasco Brondi sarà anche protagonista di altri due importanti appuntamenti. Giovedì 10 giugno all’Università di Bologna con il Prof. Marco Antonio Bazzocchi, pro-rettore vicario dell’Università di Bologna, Vasco leggerà Pier Vittorio Tondelli in una serata a lui dedicata nell’ambito delle celebrazioni del cinquantesimo compleanno del DAMS. Venerdì 11 giugno al Museo MAXXI di Roma converserà di Paesaggi e Battaglie con lo scrittore Paolo Di Paolo. Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito su prenotazione.

PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA è il primo disco di Vasco Brondi dopo la conclusione del progetto artistico Le Luci Della Centrale Elettrica, autoprodotto da Cara Catastrofe e distribuito da Sony Music. 10 tracce, scritte e prodotte tra Ferrara, Milano e New York, raccontano la nuova visione del cantautore tra battaglie personali e universali, battaglie di crescita e di ricerca, battaglie di perdite e di conquiste. Il tour è organizzato da IMARTS International Music & Arts in collaborazione con Gibilterra Management e si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

QUESTE LE PRIME DATE:

27.06.21 S.MAURO PASCOLI (FC) – Villa Torlonia

28.06.21 MILANO - Castello Sforzesco

30.06.21 FIESOLE (FI) - Teatro Romano

01.07.21 MELPIGNANO (LE) – Climate Space Festival

06.07.21 ROMA – Villa Ada

13.07.21 BOLOGNA - Sequoie Music Park

16.07.21 COLLEGNO (TO) - Flowers Festival

18.07.21 VILLAFRANCA (VR) - Castello Scaligero

20.07.21 PISA - Giardino Scotto

21.07.21 COMO - Villa Olmo Festival

30.07.21 GARDONE RIVIERA (BS) - Vittoriale degli italiani