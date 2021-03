Presicce-Acquarica: nasce Radiolol, uno spazio per coltivare le voci dei giovani

Parte il conto alla rovescia per Radiolol, la radio in Comune di Presicce-Acquarica. L’inaugurazione della web radio è prevista per domenica 21 marzo 2021 – data considerata convenzionalmente come primo giorno di primavera – alle 10:30, con una programmazione che promette musica per tutti e un palinsesto eterogeneo.

Radiolol, il cui nome prende spunto dall’acronimo dell’espressione inglese “laughing out loud”, tradotto “sto ridendo a crepapelle”, non sarà solo una semplice web radio ma uno spazio, gratuito e accessibile a chiunque, messo a disposizione dei ragazzi della comunità nel quale apprendere tecniche di conduzione, dizione e giornalismo. Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è sicuramente quello di dare ai giovani la possibilità di cimentarsi, attraverso l’utilizzo di cuffie e microfono, nella conduzione di programmi di carattere sociale, d’informazione e, ovviamente, d’intrattenimento.

“La radio in Comune”, come recita il claim, situata proprio al piano terra della sede comunale in località Presicce, sarà utilizzata come strumento per diffondere iniziative sociali e culturali riguardanti il territorio.

L’ideatore del progetto è Max Del Buono, professionista e uomo di grandi valori che non ha mai rotto il legame con la sua comunità, cresciuto proprio a Presicce. Del Buono, conduttore radiofonico e disc-jockey tra i più apprezzati in Italia, attualmente voce di RDS, forte della sua esperienza trentennale nel mondo della radiofonia (è stato anche docente di

conduzione presso l’Università Bicocca di Milano) affiancherà gli aspiranti speaker insegnando loro i format e le strategie della radio oltre ai trucchi del mestiere.

“Corono un altro sogno – commenta Max Del Buono –. radiolol non si propone solo come spazio on air ma allarga la sua visuale creando un laboratorio nel quale ragazzi, studenti e non potranno apprendere le teorie e le tecniche della comunicazione, mettendole in pratica attraverso veri e propri programmi radiofonici”.

Tra le varie attività, Del Buono e la sua squadra – i quali sostengono l’iniziativa in maniera del tutto gratuita – si impegneranno per dare vita ad uno studio di produzione musicale in digitale permettendo ai giovani di sperimentare la loro creatività e ascoltare le loro composizioni. “Parallelamente alla prosecuzione delle attività per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus – sostiene il Sindaco del Comune di Presicce-Acquarica, Paolo Rizzo – l’Amministrazione comunale ha voluto tracciare un sentiero capace di ispirare i giovani in questo delicato periodo. Desideravamo un’altra forma di comunicazione, meno rigida da quella istituzionale, in grado di non ingessare il rapporto tra le parti e offrire uno spazio per poter far esprimere i nostri giovani”.

Anche l’Assessore al Turismo, alla Cultura e allo Sport, Natacha Pizzolante, esprime il suo entusiasmo per l’avvio del progetto: “Da circa un anno conviviamo con regole che impongono il distanziamento fisico, lo stop della didattica frontale e altre attività che favoriscono la socializzazione. Accendere i microfoni di radiolol, in questo periodo delicato, significa riconsegnare

ai nostri giovani un po’ di normalità e proporli un mezzo per formarsi e raccontare quella che è la loro dimensione”.

Radiolol è on air sul proprio sito internet (www.radiolol.net) ma può essere ascoltata scaricando l’applicazione, disponibile per sistemi operativi iOS, Android e smartphone Huawei. Inoltre, sono già attivi gli account social della web radio: Facebook, Instagram e Twitter.