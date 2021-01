Bari, il Coronavirus cancella la stagione del trentennale del TeatroTeam

Se l’inizio del 2021 non può modificare il clima di incertezza e di sospensione che regna su tutto lo spettacolo dal vivo, è inevitabile che le stesse strutture - soprattutto quelle private - debbano prendere decisioni drastiche, quanto inevitabili. Come già sta accadendo in altri grandi teatri italiani, anche il Teatroteam di Bari è costretto ad annullare la stagione 2020-2021, mai iniziata. A comunicarlo è il direttore artistico Bartolomeo Pinto, che nel 2021 avrebbe festeggiato trent’anni di attività di uno dei teatri italiani più grandi e prestigiosi (2156 posti a sedere). Con un cartellone che si preannunciava ricchissimo. «Abbiamo sperato in eventuali cambiamenti per i teatri in genere - spiega il direttore artistico -, ed eravamo anche pronti a delle penalizzazioni rispetto alla capienza. Ma ora è l’incertezza che non ci permette di programmare: siamo a gennaio, se non abbiamo sicurezze adesso (e non le avremo almeno sino a fine marzo), come potremmo ancora aspettare le scelte politiche? Lo stesso stanno facendo altri grandi teatri, come il Sistina a Roma e il Colosseo a Torino».

Il Teatroteam era già corso ai ripari nei confronti degli abbonati e degli acquirenti dei biglietti per la stagione 2020-2021, nelle scorse settimane: ha già provveduto - e continuerà sino al 15 gennaio - a ristorare tutti loro con un voucher che avrà una durata di 12 mesi. E che potrà essere utilizzato, sia per la sottoscrizione degli abbonamenti al cartellone 2021-2022, che per l’acquisto di biglietti per i singoli spettacoli.

«Abbiamo preso questa decisione - prosegue Pinto - anche per rispetto dei nostri abbonati e del fedele pubblico che ci segue, con i quali abbiamo un rapporto trentennale. Con alcuni di loro ci siamo interfacciati, prima di comunicare la cancellazione definitiva della stagione. Un buon 80-90% degli spettacoli saranno inglobati nel prossimo cartellone che partirà da ottobre, e sul quale sono molto ottimista: inutile dire che sarà proprio per questo una stagione ancora più ricca del solito. Nell’attesa, proseguiremo nelle prossime settimane con l’opportunità dello streaming, continuando ad ospitare chi vorrà usufruire del nostro palcoscenico. Come sta già accadendo con la proficua collaborazione con l’Orchestra Metropolitana di Bari: è una soluzione che non può sostituire l’unicità dello spettacolo dal vivo, ma nel caso delle orchestre permette comunque di mantenere gli organici al lavoro e in formazione».

Dal prossimo ottobre non mancheranno dunque molti nomi di caratura nazionale e internazionale, suddivisi nelle consuete rassegne del Team, o nei fuori programma: da Salemme a Brignano, da Siani a Pintus, passando per le migliori compagnie di danza, musical, prosa, comicità e molto altro ancora. Tra le prossime chicche internazionali anche Alis, l’acclamato spettacolo con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del circo contemporaneo mondiale, per la prima volta insieme, in un intreccio di atmosfere ispirate dalla letteratura fantastica dell’800 e da Alice nel Paese delle Meraviglie. «Contiamo anche di riaprire ufficialmente a fine giugno - conclude Pinto -, nella Piazzetta degli Artisti, lo spazio all’aperto antistante al Team nel quale potremo ospitare circa 1300 persone (mille sicuri con distanziamento, se ancora sarà previsto). Pure in quel contesto offriremo i migliori spettacoli musicali e teatrali, con grandi nomi abituati a platee di molte migliaia di spettatori, disposti a tornare in scena al più presto».