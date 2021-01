«Pezzo di cuore»: Emma Marrone e Alessandra Amoroso, un duetto tutto salentino

Si chiamerà "Pezzo di cuore" ed è il titolo del singolo di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, per la prima volta in un duetto tutto made in Salento, in uscita il 15 gennaio. Gli indizi di una collaborazione fra le due erano arrivati già nelle scorse ore su Instagram, quando entrambe avevano pubblicato un conto alla rovescia e alcune immagini insieme, relative all'esibizione insieme all'Arena di Verona.

"Non c’è modo migliore di salutare tutti voi e il 2021 con questo bellissimo ricordo mio e di Ale che porto nel ❤️. Che emozione la nostra prima Arena insieme e che meraviglia vedere tante persone cantare insieme a noi. @amorosoof

Torneremo presto a condividere quelle bellissime emozioni e vi prometto che quest’anno ci rivedremo su quel palco!". Queste le parole di Emma. E tutti i fan, i salentini in particolare, non vedono l'ora di ascoltare quello che le due artiste avranno da proporre al loro pubblico.