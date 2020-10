«Need Next 2020», la prima maratona digitale dedicata all’innovazione di porte e finestre

Cinquantadue ore no stop per progettare le porte e le finestre del futuro. È Need Next Hackathon 2020, la sfida lanciata a giovani innovatori e potenziali imprenditori nell'ambito di Sprint Lab, il programma pugliese di formazione, sviluppo, progettazione, recruiting e networking sviluppato da The Hub Bari srl. Una maratona digitale, in programma dal 23 al 25 ottobre, in cui laureati, laureandi, marketers, developers, designers, innovatori, startupper e ingegneri si sfideranno per creare idee di business e prodotti innovativi per rivoluzionare il mercato dei serramenti.

Guidati da 17 coach esperti, i team di startupper provenienti da tutta Italia lavoreranno per ridisegnare il modello di business del mercato, ripensare e innovare prodotti e sviluppare progetti che tengano conto di aspetti come la qualità dell’aria, l’automazione e la sicurezza. A chiusura dei lavori i team in gara si sfideranno a colpi di pitch davanti una giuria di esperti. In palio ci sono premi dal valore di 3mila euro e accesso a Startup Challange Camp e al percorso incubazione Sprint Factory. Successivamente i team vincitori accederanno ad un percorso di incubazione di 6 mesi, per riuscire a trasformare l’idea nata da Need Next in un prodotto o in un modello reale, funzionante, validato e pronto ad entrare sul mercato. Il percorso sarà fornito da Sprint Factory, l’incubatore e acceleratore di The Hub Bari al cui interno sono presenti 23 Partner di rilevanza nazionale tra cui incubatori, Università, investitori e poli tecnologici.

L'evento è stato organizzato da Master Italy azienda con sede a Conversano e presente in 58 paesi del mondo, leader globale nella progettazione e produzione componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio.

Si tratta della prima maratona digitale del settore, dopo il successo ottenuto lo scorso anno presso il Politecnico di Bari, che ha visto la partecipazione di 16 startup e 80 innovatori da tutta Italia.