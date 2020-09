Bari, alla Fiera del Levante debutta «Be wine», il salone del vino

BARI - Si chiama Be Wine e nasce con la collaborazione anche di Unioncamere Puglia: è il salone del vino che debutterà alla 84/a Campionaria della Fiera del levante, ospitato dal 3 all’11 ottobre nei padiglioni 18 e 20.

Obiettivo, accogliere i produttori vinicoli del Mezzogiorno che metteranno in vetrina le loro produzioni, con masterclass e degustazioni per intermediari e consumatori. Il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha attivato un partenariato con la Nuova Fiera del Levante per l’organizzazione dei produttori locali, in collaborazione con l’associazione delle camere di commercio pugliesi.

«L'enologia pugliese - sottolinea il presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi - meritava da tempo una vetrina come Be Wine, che premiasse gli sforzi innovativi dei viticultori per realizzare un prodotto di qualità e che, nel rispetto delle tradizioni autoctone, sta portando la Puglia nei calici e sulle tavole di tutto il mondo».

Nello spazio del padiglione 20 sono previste le cantine e nel padiglione 18 sarà realizzata l’Enoteca dei vini del Mediterraneo, attrezzata con servizio di mescita a cura dei sommelier dell’Ais. Sono inoltre in programma workshop, masterclass, incontri con i buyer.